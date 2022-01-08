В Самарской области в январе 2022 года ожидаются магнитные бури до 4 баллов

В Самарской области ожидаются магнитные бури до 4 баллов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В январе 2022 года в Самарской области ожидается несколько магнитных бурь. Однако их мощность не будет превышать 4 баллов.
В первой половине месяца волнений ожидать не стоит – первые колебания произойдут только 16 января. По большей части магнитосфера в регионе будет в спокойном состоянии и колебания не превысят отметку в три балла.
Специалисты советуют метеозависимым людям в такие дни воздержаться от физических нагрузок и длительных прогулок. По возможности стоит держать свою нервную систему в спокойствии, чтобы магнитные бури не оказали негативного влияния на здоровье.
Напомним, что в январе 2022 года в область придут морозы – уже сегодня температура воздуха начнет понижаться, а 9 января осадки прекратятся и морозы будут крепчать.