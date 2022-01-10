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Общество10 января 2022 6:50

Подрядчика для обустройства лыжероллерной трассы начали искать в Самаре в 2022 году

Начальная стоимость контракта составляет 149 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лыжероллерная трасса будет работать круглый год

Лыжероллерная трасса будет работать круглый год

Фото: Андрей КУРОЧКИН

В Самаре ищут нового подрядчика для строительства лыжероллерной трассы, которую можно будет использовать круглый год. Ее разместят на базе учебно-спортивного центра «Чайка». Заказчиком выступает управление капитального строительства региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести земляные работы, обустроить фундаменты и основания, наружные электросети и линии связи, канализацию, а также благоустроить территорию. Власти готовы заплатить 149 млн рублей. Выполнить техзадание нужно до конца осени 2022 года.

Напомним, протяженность лыжероллерной трассы составит более 6 км. Вдоль нее протянут освещение. Предусмотрены зоны старта и финиша, где установят информационное табло. Кроме того, планируется смонтировать трибуны для зрителей, помещения для судей и представителей СМИ.