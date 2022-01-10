Строители возвели уже 10 этажей. Фото: скрин видео

В Самаре строительство дома-тетрис ЖК «Аквариум» сняли с высоты. Видео в соцсети выложил самарский видеоблогер Александр Карягин. По видеозаписи видно, что строители возвели уже десять этажей будущей высотки.

Строить жилой комплекс прямо посреди двора за ТЦ «Аквариум» начали еще в 2020 году. Стройка вызвала бурное возмущение у местных жителей. Власти поначалу обещали решить с застройщиком - ООО «Константа Эстейд» - вопрос и приостановить возведение высотки, однако в результате строительство дома продолжилось.

Сейчас строители уже возвели десять этажей, всего же планируется, что в доме будет 22 этажа и 101 квартира. Предполагается, что у здания будет собственный закрытый двор.

Также предусмотрен подземный паркинг на 89 мест.

Конструктивная особенность здания – «сдвинутые» этажи, как будто три кубика, установленные друг на друга. Подобный «сдвиг» запланирован каждые семь этажей. Строители уже миновали первую отметку, и смещенные этажи уже заметны на видео.