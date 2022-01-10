В Самарской области за новогодние праздники произошло 104 пожара

70 пожаров произошли в жилом секторе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МЧС по Самарской области подвели итоги новогодних праздников в регионе. С начала 2022 года в Самарской области было зарегистрировано 104 пожара, 70 из которых произошли в жилом секторе.

- К сожалению, погибли два человека, пятеро пострадали. Всего на пожарах было эвакуировано 53 человека, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Ночью, 4 января 2022 года, на улице Технической в Самаре произошло возгорание нежилого строения на площади 100 кв. м. Во время тушения пожара было обнаружено тело неизвестного мужчины. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Второй погибший был обнаружен при пожаре в селе Большая Черниговка. По предварительной версии, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования. В частном доме было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

Также спасатели сообщили, что на водных объектах в новогодние каникулы происшествий не было, а вот на ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 32 раза с начала 2022 года.