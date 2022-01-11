Самарский видеоблогер показал, как строительство развязки изменило ул. Ново-Садовую за год

Рабочие начали монтировать балки пролетных строений путепровода Фото: Скриншот с видео

В Самаре после новогодних праздников возобновили строительство 575-метровой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. За 2021-й рабочие много что успели сделать. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как изменился перекресток за год.

— Строители хорошо продвинулись за неполный календарный год! Проведена огромная работа с коммуникациями под землей, которая не так видна, — комментируют самарцы.

Напомним, в конце прошлого года подрядная организация приступила к новому этапу работ. Строители начали монтировать балки пролетного строения. Всего их будет 576. Длина каждой — 24 метра. Планируется, что пролет будет состоять из двух частей — двух полос движения. На каждой полосе предусмотрено 8 балок, а всего — 16. Рабочее движение по половине проезжей части предполагается запустить к концу 2022 года.