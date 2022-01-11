Установлена личность мужчины, чей труп катал погрузчик у ТЦ «Империя» в Самаре

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 33-летнего водителя снегоуборочной техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи начали проверку гибели водителя погрузчика возле ТЦ «Империя» на Московском шоссе. Мужчину зажало насмерть ковшом во время чистки снега. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось вечером в понедельник, 10 января 2022 года. Как ранее рассказали «КП-Самара» спасатели, мужчина, по предварительным данным, полез чинить подъемник на заведенной технике. В итоге его зажало. Он умер до приезда медиков скорой помощи. По словам очевидцев, некоторое время тело погибшего висело на подъемнике, который катался вокруг своей оси.

Личность водителя уже установлена. Это 33-летний местный житель. Следователи предполагают, что причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда. Сейчас они продолжают устанавливать все детали и обстоятельства случившегося.