Появилось видео, как снегоуборочный трактор катает труп водителя по кругу возле ТЦ «Империя» в Самаре

Страшными кадрами поделились очевидцы Фото: принтскрин видео.

Вечером, 10 января 2022 года, в Самаре на парковке ТЦ «Империя» случилось страшное – трактор убил своего водителя, зажав его голову стрелой. Очевидцы поделились с редакцией «КП-Самара» жутким видео, где заведенный трактор с трупом на крыше ездит по кругу.

Как рассказали спасатели, вероятно, водитель чинил свой заведенный трактор. В какой-то момент ковш опустился и передавил шею водителя. Мужчина скончался на месте до приезда спасателей и медиков, а его тело некоторое время висело на движущемся тракторе.

В настоящее время начата доследственная проверка по факту ЧП, где погиб водитель снегоуборщика. Установлено, что погибшему было 33 года. Следователи предполагают, что причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда. Сейчас они продолжают устанавливать все детали и обстоятельства случившегося.