В Самаре старейший «Макдональдс» на Полевой попал в зону строительства первой ветки метро

Здание ресторана проверят на прочность Фото: "КП" Архив

В Самаре проведут обследование 90 зданий, которые попадают в зону строительства станции метро "Театральная" и тоннеля для нее. Речь идет о зоне возможных деформаций из-за строительства. Так, в зону строительства помимо жилых домов и административных зданий попал старейший ресторан быстрого питания «Макдональдс» на Полевой, 15.

В настоящее время проводится обследование зданий на предмет возможных деформаций конструкций из-за строительства метрополитена. Дело в том, что во время земельных работ, здания могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо оценить, насколько велики такие риски для конструкций и жизни и здоровья людей.

Обследования домов должны провести до начала строительства станции метро, то есть до лета 2022 года. До 5 марта планируется перенести все сети, а уже к концу марта обустроят монтажную камеру стартового котлована.

Напомним, решение о строительстве новой станции метро приняли в 2021 году. Федеральные власти одобрили Самаре инфраструктурный кредит в 10,4 млрд рублей. Конкурсную документацию уже разработали, приступить к реализации проекта намерены уже в 2022 году. Новая станция расположится около театра Оперы и балета, вестибюли будут вести в скверы на площади Куйбышева.