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Происшествия12 января 2022 6:47

В Самаре на улице Клинической сгорел автомобиль 11 января 2022 года

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Автомобиль вспыхнул как спичка

Автомобиль вспыхнул как спичка

Фото: СОЦСЕТИ

Днем, 11 января 2022 года, на улице Клинической, 20 загорелся автомобиль. Очевидцы поделись в социальных сетях фотографиями с места ЧП.

- Сначала был слышен взрыв, а потом машина загорелась, - пишет автор фотографии.

Самарцы предположили, что в машине было установлено ГБО, произошла утечка, а при автозапуске искра дала старт возгоранию. О пострадавших в настоящее время неизвестно.

Такие случаи нередки в Самаре. Автомобили загораются из-за неисправностей, либо их поджигают неизвестные. В данном случае с причиной возникновения огня придется разбираться специалистам.

Напомним, вечером, 11 января, в поселке Зубчаниновка произошел крупный пожар на мебельном производстве. Огонь распространился на 600 кв. м. К счастью, обошлось без пострадавших.