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Общество12 января 2022 7:28

Самарский зоопарк в январе 2022 года получил лицензию на осуществление деятельности

Ранее сообщалось, что зоопарк может лишиться лицензии на работу
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Самарский зоопарк продолжит рабовать своих посетителей

Самарский зоопарк продолжит рабовать своих посетителей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

10 января 2022 года Самарский зоопарк официально получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию животных. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка.

- Зоопарк будет расти и развиваться, радуя посетителей счастливыми животными и интересными мероприятиями, - отметили в Самарском зоопарке.

Лицензия, полученная зоопарком на работу, бессрочная. Документ был выдан Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В конце декабря 2021 года стало известно, что зоопарк может лишиться лицензии из-за выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. Руководство зоопарка устранили все нарушения и вернули себе право заниматься зоопарком дальше.