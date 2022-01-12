Самарский зоопарк в январе 2022 года получил лицензию на осуществление деятельности

Самарский зоопарк продолжит рабовать своих посетителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

10 января 2022 года Самарский зоопарк официально получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию животных. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка.

- Зоопарк будет расти и развиваться, радуя посетителей счастливыми животными и интересными мероприятиями, - отметили в Самарском зоопарке.

Лицензия, полученная зоопарком на работу, бессрочная. Документ был выдан Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В конце декабря 2021 года стало известно, что зоопарк может лишиться лицензии из-за выявленных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. Руководство зоопарка устранили все нарушения и вернули себе право заниматься зоопарком дальше.