Власти Самары рассказали о судьбе трамвайных рельсов на ул. Галактионовской

Движение трамваев по ул. Галактионовской закрыли до конца 2024 года / Фото: администрация Самары

В мэрии Самары рассказали о судьбе трамвайных рельсов на улице Галактионовской. Дело в том, что в 2022 году там стартуют работы по строительству новой станции метро — «Театральной». Из-за этого движение трамваев пришлось приостановить.

— Из-за устройства стартового котлована станции метро трамвайные пути временно демонтируют. В дальнейшем там уложат новые рельсы и восстановят контактные сети, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, движение трамваев по улице Галактионовской закрыли с 10 января 2022 года. Изменения коснулись маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к и 22. Их временно пустили по улице Арцыбушевской. Тем самым трасса их следования увеличилась примерно на 270 м. Ограничения будут действовать до конца декабря 2024 года. Не исключено, что в дальнейшем схемы движения трамваев могут вновь скорректировать. Сейчас дептранс мониторит пассажиропоток, чтобы определить наиболее удобный для горожан маршрут.