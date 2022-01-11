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Общество11 января 2022 12:15

Трамваи в Самаре в 2022 году не будут ходить по Галактионовской. Какой будет схема движения

Публикуем схему новых маршрутов трамваев №5, 15, 20, 20к 22 в Самаре, которые не будут ходить на Галактионовкой
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Движение трамваев на Галактионовской перекрыли до конца 2024 года

Движение трамваев на Галактионовской перекрыли до конца 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Галактионовской в январе 2022 года перекрыли движение трамваев из-за строительства метро.

Новая станция «Театральная» появится на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской недалеко от театра оперы и балета. Ожидается, что после открытия станции жители Безымянки смогут за 25 минут доезжать до центра города. С открытием станции будет завершена работа по строительству первой ветки самарского метро.

Планируется, что строительство станции продлится до конца 2024 года. До этого же периода вводятся ограничения на движения транспорта, в частности, трамваев, на Галактионовской.

Ограничения действуют на участке Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Соответственно, изменилась схема движения пяти маршрутов трамваев – 5, 15, 20, 20к и 22.

После Полевой трамваи этих маршрутов отправятся в объезд по Арцыбушевской, а затем по Красноармейской отправятся на свои привычные маршруты. По тому же пути поедут в обратном направлении. Это означает, что в районе остановок на улице Вилоновской, Самарской площади, Дворец площади и цирк и Полевой трамваи временно ходить не будут.

Ограничения и новая схема движения трамваев будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Ниже представляем новый маршрут трамваев, который будет действовать в ближайшие два года:

Маршрут № 5: Барбошина поляна – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская.

В обратном направлении: Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Галактионовская – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Барбошина поляна.

Маршрут № 15: Ул. Тухачевского – Ул. Киевская – Ул. Чернореченская – Ул. Клиническая – Ул. Мичурина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская – Ул. Чапаевская.

В обратном направлении: Ул. Венцека - Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Ул. Мичурина – Ул. Клиническая – Ул. Чернореченская – Ул. Киевская – Ул. Тухачевского.

Маршруты 20 и 20к: Ул. Фадеева – Ул. Ново-Вокзальная - Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Фрунзе – Ул. Пионерская.

В обратном направлении: Ул. Чапаевская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе – Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полева – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Ново-Вокзальная – Ул. Фадеева.

Маршрут № 22: 15 микрорайон – Ул. Ташкентская – Ул. Демократическая – Ул. Ново-Садовая – Пр. Ленина – Ул. Полевая – Ул. Арцыбушевская – Ул. Красноармейская – Ул. Галактионовская – Ул. Венцека – Ул. Фрунзе.

В обратном направлении: Ул. Красноармейская – Ул. Арцыбушевская – Ул. Полевая – Пр. Ленина – Ул. Ново-Садовая – Ул. Демократическая – Ул. Ташкентская – 15 микрорайон.

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