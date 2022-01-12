Подготовка к выносу инженерных сетей из зоны строительства станции метро стартовала в Самаре

Трамвайные рельсы и контактную сеть уберут с улицы Галактионовской / Фото: администрация Самары

Стало известно, как идет подготовка к началу строительства станции метро «Театральная» в Самаре. По данным регионального Минстроя, сейчас выполняется установка ограждений для выноса инженерных сетей из зоны работ.

— Заключен госконтракт на демонтаж контактных сетей и трамвайных рельсов в границах будущей станции. Параллельно идет конкурс по выбору организации для корректировки проектно-сметной документации первой очереди Самарского метрополитена, — сообщили в твиттере представители ведомства.

В министерстве строительства отметили, что проект требует изменений, поскольку он был разработан еще в 2011 году. Возвести новую станцию метро планируется в течение трех лет. Сдача объекта намечена на конец 2024 года.

Напомним, с 10 января 2022 года в Самаре закрыли движение трамваев по улице Галактионовской на участке от Вилоновской до Красноармейской. Ограничение действует для трамваев №№ 5, 15, 20, 20к. Их пустили в объезд по улице Арцыбушевской. Ранее в городской мэрии рассказали о судьбе рельсов, которые уберут на время строительства метро.