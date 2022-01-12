Суды эвакуировали в Самаре 12 января 2022 года

Официальной информации от властей пока нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре эвакуировали людей из мэрии и зданий суда. Причина связана с возможным минированием.

По сообщению источников, вечером 12 января 2022 года работников и посетителей экстренно эвакуировали из помещения на улицу. К месту подъехала спецтехника. Здания осматривали кинологи с собаками.

О возможной угрозе сообщил неизвестный. Людей эвакуировали по всему региону. В проверенных зданиях спасатели и правоохранители не нашли взрывчатых веществ. Напомним, что в регионе ранее прошла волна минирования торговых центров. МЧС и полиция отправлялись на места, чтобы эвакуировать всех граждан.