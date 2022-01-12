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Общество12 января 2022 17:58

В Самаре запретили парковаться в сквере у театра оперы до 2024 года

Ведутся переговоры об организации парковочных мест
Алена ПРОВКИНА
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Временная схема организации движения

Временная схема организации движения

В Самаре запретили парковать автомобили возле театра оперы и балета на улице Галактионовской из-за ремонтных работ до 31 декабря 2024 года.

Об изменениях сообщили официальные представители театра, САТОБ ведет переговоры об организации новых парковочных мест для посетителей и работников. Также отмечают, что автобусы после вечерних спектаклей будут подавать в другое место. Об этом сообщат дополнительно.

Напомним, что из-за работ на улице Галактионовской также изменили маршруты 5 трамваев. Там планируют построить новую станцию метро.