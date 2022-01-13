Самарцы пожаловались на долгое ожидание трамваев утром 13 января 2022 года

Попасть в трамвай утром в четверг было очень сложно Фото: Twitter.com

Утро четверга, 13 января 2022 года, выдалось для жителей Самары непростым. Город в снегопад сковали 9-балльные пробки. Что не лучшим образом сказалось на работе общественного транспорта. Особое возмущение у горожан вызвали трамваи. Ходили они сегодня редко и забитыми под завязку.

— С Барбошиной поляны невозможно было утром уехать. Ни 5-го, ни 22-го трамвая не было. Зато 24-й ходил чаще, чем маршрутки. Но он ездит только до завода Тарасова. Многим людям ведь нужно ехать дальше в город! — рассказали «КП-Самара» горожане.

Не имея альтернативы, самарцы штурмовали 24-й трамвай, который в обычное время заполнен процентов на 30-40. Ехали до Солнечной или до завода Тарасова, а там уже пересаживались на 20-й маршрут. Все составы сегодня были переполнены, из-за чего в вагонах не закрывались двери. А на остановках были толпы народа. Многие горожане опоздали на работу или учебу.

Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта Самары. По словам представителей ведомства, количество подвижного состава не сократилось. Всему виной — пробки на дорогах, ДТП, а также простой попутного транспорта на трамвайных путях. Чиновники отметили, что делают все возможное, чтобы решить проблему.