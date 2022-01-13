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Общество13 января 2022 15:57

В Самаре машины припарковали прямо на площади Куйбышева

Жители не понимают, что произошло с пешеходной зоной
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Машины паркуются прямо на площади. Фото: социальные сети местного жителя

Машины паркуются прямо на площади. Фото: социальные сети местного жителя

В Самаре на площади Куйбышева припарковались несколько автомобилей. Сообщение о новой "парковке" появилось вечером от очевидцев. Пока нет официальной информации от администрации города.

- Теперь это не пешеходная зона? – спросил в социальных сетях местный житель.

Автомобили оставили прямо у входа в театр оперы и балета. Напомним, что недавно самарцам запретили парковаться в сквере театра до 31 декабря 2024 года. Ведутся переговоры об организации новых парковочных мест и остановки для подачи автобусов после вечерних спектаклей.