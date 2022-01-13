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Общество13 января 2022 18:52

В Самаре из-за снегопада полностью закрыли для движения трассу 13 января 2022

Речь идеоют о трассе Р-229, также затруднено движение на М5
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самарской области из-за снегопада на загородных трассах сложные условия

В Самарской области из-за снегопада на загородных трассах сложные условия

Движение транспорта на участке трассы Р-229 ограничено из-за сильного снегопада. Об этом сообщают в региональном МЧС со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения действуют на участке трассы Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» с 0 по 61 км с 21:30 13 декабря.

Ограничения касаются грузовых автомобилей и автобусов. Ориентировочно ограничения продлятся до 6 утра пятницы.

В Самарской области сейчас сильный снегопад. Сообщается, что максимальные осадки выпали в Самаре, Сызрани, Безенчукском районе, Тольятти, Волжском и Челно-Вершинском районах.

Также сообщается, что местами затруднено движение на трассе М-5. Об ограничениях пока не сообщается, на расчистке работает 425 единиц техники.

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