Глава депобра Самары Елена Чернега покинула "Единую Россию"

Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий Фото: Twitter.com

Глава департамента образования Самары Елена Чернега подала заявление на добровольный выход из партии "Единая Россия", фото документа опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Чиновницу судили за превышение должностных полномочий. Ее обвиняли в том, что она пыталась скрыть проблемы в реализации нацпроектов в городе.

Однако в декабре суд закрыл дело об уголовном преследовании чиновницы, назначив ей судебный штраф. Адвокат Андрей Карномазов объяснил, что это означает. Теперь Елена Чернега может по прежнему занимать те же должности. При этом стороны могут подать апелляционные жалобы.

Уголовное дело против чиновницы завели после истории с детским садом, в который еще до полной сдачи начали зачислять детей. Елена Чернега объяснила, что никаких предпосылок к тому, что стройка затянется, не было. Но в итоге все получилось именно так, а то, что детей уже зачислили в учебное заведение восприняли так, будто чиновница превысила свои полномочия и желала скрыть проблемы.

КП - Самара будет следить за темой.