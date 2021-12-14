Замглавы Самары Елену Чернега приговорили к судебному штрафу: что это значит

Чиновницу обвиняли в превышении должностных полномочий Фото: Twitter.com

14 декабря в Ленинском районном суде суд огласил постановление, согласно которому Елена Чернега освобождается от уголовного наказания. Ранее она занимала должность замглавы Самары и одновременно руководителя департамента образования города, но на время суда и следствия была отстранена от работы.

Судили чиновницу за превышение должностных полномочий. Следствие считает, что именно ради собственной карьеры Чернега попыталась скрыть проблемы по реализации нацпроекта «Демография». Выразилось это в том, что она дала распоряжение начать зачисление дошколят в детский сад № 87 на ул.Ташкентской в Самаре, который на тот момент не был еще введен в эксплуатацию.

Детей зачислили, а потом выяснилось: во время строительства подрядчик отступил от утвержденных схем и планов, а потому в безопасности объекта нужно было удостовериться дополнительно, из-за чего срок его «приемки» растянулся еще на год. Все это время дети, которые были туда зачислены, либо сидели дома, либо ходили в частные детсады и группы.

На суде Елена Чернега и ее коллеги рассказали: никаких предпосылок к тому, что с этим объектом будут какие-то проблемы, не было. Все шло по плану, в декабре 2019 года документы должны были подписать, а чтобы после новогодних праздников дети могли сразу пойти в детский сад, процесс зачисления начали заранее. Более того, как было озвучено в суде, подобное решение принималось коллегиально в присутствии представителей департамента образования, минстроя и прокуратуры.

Гособвинение до последнего стояло на своем и просило признать Елену Чернега виновной. Но суд рассудил иначе. Ей назначили судебный штраф, освободили от уголовной ответственности, а уголовное дело прекратили.

- Это не значит, что она оправдана и имеет право на компенсацию за незаконное уголовное преследование, как было бы при оправдательном приговоре, - объясняет ее защитник адвокат Андрей Карномазов. – Однако это также не означает, что наша подзащитная в чем-либо виновна. По Конституции России виновность лица устанавливается только лишь на основании приговора суда, вступившего в законную силу. У нас же суд уголовное дело полностью прекратил и вынес об этом постановление, соответственно, никакого приговора по делу нет. То есть она считается не судимой, она не привлекается ни к какой уголовной ответственности и может продолжать занимать те же должности, что и раньше. Судебный штраф в данном случае - это не вид наказания, а специально предусмотренный законом способ прекращения уголовного дела. Суд пришел к подобному выводу по собственной инициативе с учетом личности подсудимой, ее заслуг и принятых ею незамедлительных мер для минимизации неблагоприятных последствий.

Если ни сторона защиты, ни гособвинение в течение 10 дней с оглашения постановления суда его не обжалуют, то уже в конце декабря Елена Чернега сможет вернуться к работе на прежней должности. Если стороны подадут апелляционные жалобы, то вынесение окончательного решения по этому делу отложится на следующий год.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От учителя до чиновника: главой департамента образования Самары стала Елена Чернега

Мэр Елена Лапушкина официально представила нового руководителя городского ведомства (подробности)

Самарцы хотят взыскать с руководителя департамента образования расходы на частные детские сады

Следствие считает Елену Чернегу ответственной за то, что полсотни детей год сидели дома, родители просят возместить им ущерб (подробности)

Прокуратура просит руководителю департамента образования Самары условный срок за превышение должностных полномочий

По версии следствия, Елена Чернега должна ответить за нарушенные права дошколят, которых не взяли в детсад вовремя (подробности)