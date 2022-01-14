Власти Самары проиграли суд за снос гаражного кооператива на ул. Советской/Черемшанской

Чиновники требовали признать гаражи самовольными постройками и снести их / Фото: Евгений Щекин Фото: Скриншот с видео

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о сносе гаражей, расположенных в границах улиц Советской и Черемшанской в Самаре. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

Ранее департамент градостроительства Самары подал иск против потребительского гаражного кооператива «ЮГАН». Он потребовал признать самовольными постройками блок гаражей площадью 596,5 кв. м и снести их в течение трех месяцев.

В октябре 2021 года арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил иск. Однако собственники гаражей, которые выступали в деле в качестве третьих лиц, не согласились с этим решением и обжаловали его. Они утверждают, что их гаражи стоят на кадастровом учете. Кроме того, истцы предоставили технические заключения, что данные объекты соответствуют нормам строительства и требованиям пожарной безопасности.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы, отменила решение арбитража об удовлетворении иска департамента градостроительства. Постановление вступило в силу 13 января 2022 года. Однако его еще можно обжаловать. На это у чиновников есть не более двух месяцев.