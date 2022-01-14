В Самаре в закрытом аквапарке на Московском шоссе произошел пожар

Горящий мусор удалось потушить в течение нескольких минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 января 2022 года, в Самаре в нефункционирующем аквапарке на 18 км Московского шоссе произошел пожар. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из смежного здания аутлет молл Letout было эвакуировано 150 человек.

Сообщение о задымлении в здании бывшего аквапарка поступило в 15:14. По прибытии было установлено, что в подвальном помещении загорелся мусор. Пожарные ликвидировали возгорание в 15:29 на площади 5 кв. м.

Из соседнего торгового центра в целях безопасности было эвакуировано 150 человек. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, аквапарк «Виктория» не работает уже несколько лет. В ближайшее время в здании бывшего аквапарка откроют термальный комплекс с банями, саунами и бассейнами. Сейчас подобные термы функционируют в ТЦ «Империя» и в Новокуйбышевске.