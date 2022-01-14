В Самаре в ночь на 15 января 2022 года на борьбу со снегом направят 150 самосвалов и 212 спецмашин

Непогода не дает передышки жителям и коммунальщикам города / Фото: администрация Самары

В ночь на субботу, 15 января 2022 года, в Самаре усилят работы по расчистке дорог от снега. Это связано с очередным ухудшением погоды. В ночную смену с сугробами будут бороться 212 снегоуборочных машин и 150 самосвалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Ожидаем, что в ночь выпадет 6-8 мм осадков. Поэтому поставлена задача усилить работы по вывозу снега. Вместо 80 рабочих на дороги выйдут 145. Уборкой снега займутся 212 единиц техники, а вывозом его на полигоны — 150 самосвалов. Часть машин предоставят промышленные и дорожно-строительные предприятия, — рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Водителей призывают не оставлять автомобили на обочинах дорог, а также возле контейнерных площадок. Во-первых, это мешает уборке снега, а во-вторых, — вывозу мусора.