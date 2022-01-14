Самарцев призвали отказаться от дальних поездок в выходные

Автомобилисты рискуют попасть в снежный плен на трассах Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Жителей Самарской области призвали отказаться от дальних поездок в предстоящие выходные, 15 и 16 января 2022 года. Это связано с ухудшением погоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По данным Приволжского УГМС, днем в субботу, 15 января, местами ожидаются сильный снег и метель, при которых видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров. Возможны снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Если избежать их не получится, то необходимо соблюдать следующие правила: полностью заправить бак и взять дополнительные канистры с бензином. Когда на заснеженных трассах случаются заторы, автомобилисты нередко сталкиваются с проблемой нехватки топлива.

Собираясь в дальнюю дорогу, также необходимо взять с собой пусковые устройства, которые еще называют «крокодилами». Они пригодятся в случае проблем с аккумулятором. Кроме того, в машину стоит положить трос, лопату и цепи — чтобы вызволить ее из снежного плена. Не лишним будет взять с собой теплую одежду, еду, лекарства и фонарь.