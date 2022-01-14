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Общество14 января 2022 16:46

Власти Самары просят автовладельцев убрать личные автомобили с обочин дорог

Припаркованный транспорт мешает работе по уборке снега
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Власти просят переставлять автомобили на уже почищенные площадки

Власти просят переставлять автомобили на уже почищенные площадки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары настоятельно просит горожан убрать свои личные автомобили с обочин дорог и со дворов, а также не парковаться в неустановленных местах, под запрещающими знаками. Оставленные автомобили мешают работе спецтехники и существенно снижают качество уборки снега.

Городские власти предложили самарцам переставлять свой транспорт на уже почищенные площадки, чтобы дать возможность выполнить работу наиболее качественно. Также чиновники напомнили о необходимости не загораживать транспортом контейнерные площадки для своевременного вывоза мусора.

Напомним, снегопад на этой неделе доставил не мало хлопот. Автомобилисты стоят в многокилометровых пробках, а дворники работают в усиленном режиме. Так, в ночь на 15 января 2022 года на улицы Самары выйдут 212 спецмашин для уборки снега, а также 150 самосвалов для его вывоза на снежные полигоны.