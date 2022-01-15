Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 17:10

В минобре прокомментировали избиение пятиклассника двумя мужчинами рядом со школой в Самаре

Подробности происшествия будут выяснять правоохранители
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас идет внутреннее расследование с участием полиции. Фото: Яндекс-карты и предоставлено "Комсомолке"

Сейчас идет внутреннее расследование с участием полиции. Фото: Яндекс-карты и предоставлено "Комсомолке"

В министерстве образования Самарской области прокомментировали произошедшее рядом со школой №175 областной столицы. Там 12 января после уроков двое мужчин избили пятиклассника. Все произошло из-за конфликта двух одноклассников, пострадавший ребенок говорит, что избившие его – отец и старший брат его оппонента.

- В причинах случившегося будут разбираться правоохранители, - рассказали в департаменте образования региона. - Инцидент произошел не во время учебного процесса. Сейчас в образовательной организации проводится внутреннее расследование, в том числе с участием полиции. По итогам будут приняты соответствующие административные решения.

Обратились власти и к родителям учеников. По их словам, обо всех разногласиях нужно сообщать руководству школы или классному руководителю.

- Большинство вопросов можно снять в ходе конструктивного разговора взрослых людей, не вовлекая в них детей, - подытожили в министерстве образования.