В минобре прокомментировали избиение пятиклассника двумя мужчинами рядом со школой в Самаре

Сейчас идет внутреннее расследование с участием полиции. Фото: Яндекс-карты и предоставлено "Комсомолке"

В министерстве образования Самарской области прокомментировали произошедшее рядом со школой №175 областной столицы. Там 12 января после уроков двое мужчин избили пятиклассника. Все произошло из-за конфликта двух одноклассников, пострадавший ребенок говорит, что избившие его – отец и старший брат его оппонента.

- В причинах случившегося будут разбираться правоохранители, - рассказали в департаменте образования региона. - Инцидент произошел не во время учебного процесса. Сейчас в образовательной организации проводится внутреннее расследование, в том числе с участием полиции. По итогам будут приняты соответствующие административные решения.

Обратились власти и к родителям учеников. По их словам, обо всех разногласиях нужно сообщать руководству школы или классному руководителю.

- Большинство вопросов можно снять в ходе конструктивного разговора взрослых людей, не вовлекая в них детей, - подытожили в министерстве образования.