Автобус № 80 из Волгаря до ж/д вокзала в Самаре может стать льготным

Жители Волгаря попросили заменить ПАЗы на вместительные автобусы / Фото: администрация Самары

В Самаре вновь подняли вопрос об изменении статуса автобуса № 80. Его хотят сделать льготным. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта.

Автобус № 80 ходит между микрорайоном Волгарь в Куйбышевском районе до железнодорожного вокзала. По словам местных жителей, ПАЗы уже не вмещают пассажиров. Количество новых домов в районе постоянно растет, а число автобусов не увеличивается.

— Маршрут № 80 — как консервная банка. Люди не помещаются. Не пора ли автобусы ПАЗ заменить на что-то более вместительное? — пишут в соцсетях жители Волгаря.

В департаменте транспорта отметили, что сейчас прорабатывается вопрос о преобразовании маршрута в льготный. Об этом же чиновники сообщали еще в ноябре прошлого года. Когда именно приступят к реализации задумки, не уточняется. Пока в ведомстве пообещали проанализировать ситуацию на маршруте и в случае необходимости поручить перевозчику добавить автобусы.