Самарцев просят выбрать общественные пространства для благоустройства в 2023 году

Предложения по обновлению общественных пространств будут принимать до 25 января 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стартовал отбор общественных пространств, которые планируют благоустроить в 2023 году. В список вошли 85 зон массового отдыха во всех районах города. Жителей приглашают принять участие в голосовании по выбору мест, которые необходимо преобразить в первую очередь.

Общественные территории обновят по муниципальной программе «Комфортная городская среда», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда». В списке мест, которые хотят благоустроить, оказались Комсомольская площадь, парк Щорса, парк 60-летия Советской власти, лесополоса на 18 км Московского шоссе, сквер Кузнецова, сквер Скорбящей Матери, Ильинская площадь, сквер Пушкина, сквер на площади Памяти, территория Постникова оврага, сквер Калинина, сквер на Хлебной площади, сквер «Три вяза», парк Дружбы, сквер Энтузиастов и многие другие. Подробнее с перечнем можно ознакомиться на сайте мэрии.

Предложения по отбору общественных пространств будут принимать с 17 января по 17:00 25 января 2022 года. Их можно будет направлять как устно, так и письменно. Голосование пройдет на платформе za.gorodsrega.ru.

Напомним, в этом году в Самаре начнут благоустраивать пять площадок. Это парк «Молодежный», парк «Воронежские озера», сквер им. Куйбышева, сквер у ЗАГСа в Управленческом и сквер в районе дома № 170 на ул. Ташкентской. Подрядчик уже определен. Работы проведут в два этапа — 2022-2023 годы.