Стало известно, когда троллейбус № 6 запустят до 116 км в Самаре

Троллейбусу № 6 изменили маршрут на время строительства Самарского моста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь задались вопросом, когда троллейбус № 6 вернется на прежний маршрут — до 116 км в Куйбышевском районе. О готовности его запуска сообщалось еще в декабре 2021 года, но до сих пор «рогатый» ходит по укороченной схеме.

Так, ранее в МП «ТТУ» заявили, что все работы по контактной и кабельной сети по улице Шоссейной, Кряжскому шоссе и Пугачевскому тракту завершены. Однако с того времени прошло уже около месяца, а подвижек в запуске троллейбуса по прежнему маршруту все нет.

В понедельник, 17 января, ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта Самары. Представители ведомства написали в твиттере, что возвращение троллейбуса № 6 на 116 км планируется в первом квартале 2022 года. Сейчас проводятся инфраструктурные работы.

Напомним, трассу следования троллейбуса № 6 изменили несколько месяцев назад из-за строительства Самарского моста. Ранее он курсировал от Губернского рынка до улицы Грозненской, потом маршрут сократили до остановки «Совхоз «Волгарь» по улице Шоссейной.