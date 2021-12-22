В Самаре троллейбусы №6 готовы вернуться на 116-й километр

Сейчас троллейбус ходит по укороченной схеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский троллейбусный маршрут №6 готов снова курсировать до 116-го километра. Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления.

Жители Самары задали вопрос представителям компании перевозчика о возобновлении движения троллейбуса №6 на 116-й километр. Представители ТТУ ответили, что в настоящее время техническая составляющая готова к этому.

- С нашей стороны все работы по контактной и кабельной сети по улице Шоссейной, Кряжскому шоссе и Пугачевскому тракту выполнены в полном объеме, - сообщили в ТТУ-Самара.

Однако теперь завершить свои работу предстоит компании «СамараСтройСервис», которые занимаются строительством второй очереди Фрунзенского моста. В конце ноября 2021 года готовность объекта составила свыше 90%. Как ранее сообщил подрядчик, рабочее движение по новому мосту будет открыто после проведения комплекса испытаний по искусственным сооружениям.