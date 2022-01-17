Самарцы пожаловались на перенос остановки у ТРК «Аврора»

Остановку у ТРК "Аврора" перенесли для распределения транспортных потоков Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Жители Самары возмутились переносом остановки у ТРК «Аврора». Изменения начали действовать с ноября 2021 года. И не всем они понравились.

— Когда решится вопрос с остановкой у ТРК «Аврора» некоторых маршруток? Почему люди должны переходить через несколько перекрестков? — обратились в твиттере горожане к властям.

В департаменте транспорта сообщили, что остановки перенесли, чтобы распределить транспортные потоки и минимизировать скопление людей у торгового комплекса.

Напомним, напротив входа в «Аврору» теперь останавливаются только трамваи. Автобусы №№ 70, 207, 217 и 266 теперь должны забирать пассажиров с остановки напротив дома № 53 по улице Аэродромной, то есть за перекрестком. Автобусы №№ 21м, 35, 89 и 226 при левом повороте с Авроры на Аэродромную — напротив дома № 109.

Соблюдают эти правила не все. По словам горожан, автобусы № 217 и 266 продолжают сажать пассажиров у ТРК «Аврора». При этом нередко они резко выруливают с крайнего левого ряда. В дептрансе пообещали связаться с коммерческим перевозчиком и разобраться в вопросе.