В Самарской области выявили 13 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон»

Новый штамм "омикрон" опаснее предыдущих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области сообщил о выявлении в регионе нового штамма коронавируса «омикрон». 17 января 2022 года пришли положительные тесты.

- 17 января пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм «омикрон», - сообщили на заседании оперштаба.

Как сообщили региональные власти, за самоизоляцией зараженных начнут следить более качественно, чтобы не допустить распространения. Напомним, новый штамм «омикрон» считается более заразным и опасным, чем предыдущие.

По словам главного инфекциониста Самарской области Елены Стребковой, новая волна заболеваемости может иметь взрывной характер. Если ранее один человек заражал до 10 человек, то с омикроном это число может возрасти до 100. При этом основной удар придется на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто до сих пор не привился.