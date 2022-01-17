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Здоровье17 января 2022 14:02

В Самарской области выявили 13 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон»

17 января 2022 года пришли положительные тесты
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Новый штамм "омикрон" опаснее предыдущих

Новый штамм "омикрон" опаснее предыдущих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области сообщил о выявлении в регионе нового штамма коронавируса «омикрон». 17 января 2022 года пришли положительные тесты.

- 17 января пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм «омикрон», - сообщили на заседании оперштаба.

Как сообщили региональные власти, за самоизоляцией зараженных начнут следить более качественно, чтобы не допустить распространения. Напомним, новый штамм «омикрон» считается более заразным и опасным, чем предыдущие.

По словам главного инфекциониста Самарской области Елены Стребковой, новая волна заболеваемости может иметь взрывной характер. Если ранее один человек заражал до 10 человек, то с омикроном это число может возрасти до 100. При этом основной удар придется на пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и тех, кто до сих пор не привился.