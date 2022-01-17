В Самаре на Галактионовской сделают пропускной контроль из-за строительства метро

Власти держат на контроле ситуацию на Галактионовской. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к масштабному строительству новой станции метро «Театральная». Строительство станции метро в Самаре может обернуться дополнительным перекрытием дорог. Сейчас ограничено движение трамваев по улице Галактионовской. В дальнейшем подобные меры могут ввести и на других участках — на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой, а также на улице Красноармейской. Власти Самары обсудили вопрос транспортной доступности для местных жителей.

- На улице Галактионовской уже выставляют ограждение. В скором будущем здесь будет работать пропускной контроль. В течение четырёх месяцев, пока будут прорабатываться альтернативные выезды на период строительства станции метрополитена, жителей на автомобилях будут впускать через Галактионовскую по документам, подтверждающим, что они проживают на данной территории, - рассказал заместитель главы Ленинского района Самары Артем Лунев.

Также проезд будет открыт для служебных автомобилей оперативных служб Самара – пожарные, полицейские, скорая помощь и ресурсоснабжающие организации.

Администрация держит на контроле ситуацию с транспортной доступностью в районе строительства метрополитена. По необходимости чиновники будут проводить дополнительные выездные встречи с местными жителями, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.