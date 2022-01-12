В Самаре из-за строительства метро могут перекрыть ул. Полевую и Красноармейскую

Вместо трамваев в центр Самары планируют пустить альтернативный транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство станции метро в Самаре может обернуться дополнительным перекрытием дорог. Сейчас ограничено движение трамваев по улице Галактионовской. В дальнейшем подобные меры могут ввести и на других участках — на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой, а также на улице Красноармейской. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

— Перекрытие Галактионовской — это верхушка айсберга. Вообще, метро будут строить до Полевой/Ново-Садовой, где заканчивается разворотный тупик у станции «Алабинская». Перекрытие возможно и там. Также запланированы работы на самом перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской, — отметил чиновник.

Напомним, с 10 января 2022 года трамваи №№ 5 ,15, 20, 20к и 22 курсируют в объезд по улице Арцыбушевской (которая идет параллельно ветке на Галактионовской), далее — по Красноармейской и Пионерской. Однако, по словам Юрия Тапилина, наступит время, когда они перестанут ходить и там. Планируются дополнительные перекрытия. При этом если ограничить движение по улице Красноармейской, то трамваи уже не смогут попасть в исторический центр города.

Чтобы минимизировать неудобства, власти предусмотрят компенсационные меры. Речь идет о запуске альтернативного общественного транспорта.

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