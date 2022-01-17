В больницах Самарской области лечатся более 2000 пациентов с коронавирусом

Врачи отмечают стабилизацию общего количества пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, 17 января 2022 года, состоялось оперативное совещание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал о ситуации в больницах региона.

- Мы отмечаем стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении – сейчас это 5217 человек (на 83% меньше по сравнению с пиковыми значениями октября-ноября 2021 года). В стационарах сейчас лечатся 2117 пациентов с подтвержденным COVID-19, - рассказал министр.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил ресурсы системы здравоохранения. Для сохранения высокой выявляемости коронавируса проводится широкое тестирование, в том числе экспресс-тесты. Также проработан вопрос возможности перехода на круглосуточный режим работы в случае резкого увеличения числа пациентов. 4 лаборатории в Самарской области уже начали работать в таком графике.

Напомним, в Самарской области впервые выявили новый штамм коронавируса «омикрон». 17 января 2022 года в регионе было выявлено 13 случаев заражения новым опасным штаммом.