Пожарные рассказали подробности ЧП в Самаре, где в бане заживо сгорела женщина

Женщина сгорела заживо, а мужчина смог спастись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около трех часов ночи пожарным поступило сообщение о возгорании на Барбошиной поляне. На 6 линии, 62 горел частный дом и баня на площади 200 кв. м.

- Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу сложности «1-БИС». На месте ЧП работали 7 стволов «Б», 7 звеньев ГДЗС, 2 магистральные линии. К тушению было привлечено 31 человек личного состава и 8 единиц спецтехники, - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В результате пожара погибла 36-летняя женщина. По данным собственных источников «КП-Самара», женщина пошла в баню, когда начался пожар. В момент трагедии ее спутник находился в доме. 43-летний мужчина получил ожоги рук и лица, но от госпитализации в больницу отказался.

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