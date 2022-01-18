В Самарской области 14-летний хулиган «заминировал» здание

Школьник решил пошутить, а попал под уголовную статью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 января 2022 года сотрудники правоохранительных органов выявили в социальных сетях сообщение, в котором говорилось, что одно из нежилых зданий в Кинеле заминировано. К месту ЧП были направлены экстренные службы.

- Сотрудники полиции, кинолог со служебно-розыскной собакой, взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Здание и прилегающая территория были обследованы, предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, не обнаружено, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность преступника, который разместил ложное сообщение о минировании здания. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей 14-летний местный житель. Школьник пояснил, что сообщение он разместил из хулиганских побуждений.

В настоящее время по факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

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