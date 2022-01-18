В Самаре парень, которого нашли под окнами пятиэтажки на Промышленности, скончался в больнице

Парня неделю назад выписали из наркологического диспансера. Фото: 2ГИС

Вечером, 17 января 2022 года, в Самаре на улице Промышленности, 291 под окнами нашли 28-летнего парня с серьезными травмами. По предварительной версии, молодой человек упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией, парень впоследствии скончался.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что мать погибшего рассказала, что ее сын вышел в подъезд на перекур и после его уже нашли, лежащим под окнами. По данным источников, молодой человек при жизни злоупотреблял спиртными напитками, а неделю назад его выписали из Самарского областного наркологического диспансера.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Выясняются все обстоятельства и причины трагедии.

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Предположительно, молодой человек упал с высоты (подробности)