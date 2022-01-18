Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 10:17

В мэрии назвали три самых проблемных по транспорту района в Самаре

Чиновники рассказали, в каких районах Самары проблема транспорта стоит особенно остро
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Не все районы Самары могут похвастаться хорошей транспортной доступностью

Не все районы Самары могут похвастаться хорошей транспортной доступностью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии назвали три самых проблемных по транспорту района в Самаре. Чиновники рассказали журналисту «КП-Самара», в каких районах города транспортная проблема стоит особенно остро.

Замруководителя департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что в настоящее время первую строчку в рейтинге проблем транспортной доступности занимает микрорайон Крутые Ключи. На втором месте - Куйбышевский район. Третью строчку антирейтинга по обеспеченности общественным транспортом занимает микрорайон Волгарь.

Компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» утверждает, что на маршруте №67, который обслуживает Крутые ключи, каждый день работает 40 машин. А вот маршрут автобуса №80, который ездит в «Волгарь», обеспечивают всего шесть машин.