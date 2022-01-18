Не все районы Самары могут похвастаться хорошей транспортной доступностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии назвали три самых проблемных по транспорту района в Самаре. Чиновники рассказали журналисту «КП-Самара», в каких районах города транспортная проблема стоит особенно остро.

Замруководителя департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что в настоящее время первую строчку в рейтинге проблем транспортной доступности занимает микрорайон Крутые Ключи. На втором месте - Куйбышевский район. Третью строчку антирейтинга по обеспеченности общественным транспортом занимает микрорайон Волгарь.

Компания-перевозчик «СамараАвтоГаз» утверждает, что на маршруте №67, который обслуживает Крутые ключи, каждый день работает 40 машин. А вот маршрут автобуса №80, который ездит в «Волгарь», обеспечивают всего шесть машин.