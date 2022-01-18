Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 11:49

СК начал проверку из-за гибели женщины при пожаре на Барбошиной поляне в Самаре

Правоохранители выясняют причину происшествия
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Огонь посреди ночи охватил частный дом и баню / Фото: СУ СК по Самарской области

Огонь посреди ночи охватил частный дом и баню / Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи начали проверку из-за смертельного пожара в районе Барбошиной поляны в Самаре. ЧП, которое произошло в ночь на вторник, 18 января 2022 года, унесло жизнь 36-летней женщины.

— Тело женщины было обнаружено после тушения пожара в частном доме. Сейчас устанавливаются причина возникновения возгорания и все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось по адресу: 6-я линия, 62. В третьем часу ночи там вспыхнули частный дом и баня. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение возгорания у сотрудников МЧС ушло около двух часов.