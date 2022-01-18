СК начал проверку из-за гибели женщины при пожаре на Барбошиной поляне в Самаре

Огонь посреди ночи охватил частный дом и баню / Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи начали проверку из-за смертельного пожара в районе Барбошиной поляны в Самаре. ЧП, которое произошло в ночь на вторник, 18 января 2022 года, унесло жизнь 36-летней женщины.

— Тело женщины было обнаружено после тушения пожара в частном доме. Сейчас устанавливаются причина возникновения возгорания и все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось по адресу: 6-я линия, 62. В третьем часу ночи там вспыхнули частный дом и баня. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение возгорания у сотрудников МЧС ушло около двух часов.