Жители Самарской области 19 января 2022 года отмечают Крещение Господне

Сотни верующих прошли обряд очищения в холодной воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 19 января 2022 года, жители Самарской области отмечают православный праздник — Крещение Господне. По традиции верующие окунаются сегодня в специально оборудованные купели. Большинство из них работают при храмах.

Единственную прорубь на Волге обустроили в Самаре в районе Полевого спуска. Горожане приезжали окунуться там с вечера 18 января 2022 года. Обряд очищения в холодной воде прошли сотни жителей. Ранее «КП-Самара» показывала, как прошли ночные крещенские купания. Купель на набережной будет работать до 18:00 19 января 2022 года.

В Тольятти купели организовали в парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова. В первые часы работы их посетили около 150 горожан, в их числе и глава Автограда Николай Ренц. Окунуться там можно и сегодня — до 17:00.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, всего в Крещение Господне в регионе организовали 70 купелей. За безопасностью там следят свыше 1,2 тыс. человек и 350 единиц техники. Они будут дежурить до вечера 19 января 2022 года.