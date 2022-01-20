Мост через реку Самару в районе Спиридоновки не планируют строить в ближайшее время

Проект строительства моста разработан на долгосрочную перспективу Фото: Архив "КП"

Мост через реку Самару между селом Спиридоновка и поселком Формальный в ближайшее время строить не будут. Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог, этот проект разработан на долгосрочную перспективу.

— Возведение нового моста возможно только после реализации социально значимых объектов. Один из них — капиталоемкий проект реконструкции участка трассы Кинель — Богатое — Борское. Дорогу планируется привести в порядок по нацпроекту в 2022 году, — отметили в Минтрансе.

Напомним, старый мост через Самару в районе Спиридоновки, который был построен из деревянных конструкций и железный понтонов, закрыт. По данным властей, его возвели самовольно. Собственника у сооружения не было, поэтому его никто не обслуживал и не ремонтировал. В итоге конструкции моста сильно износились, в том числе из-за паводковых вод.

Для жителей ближайших населенных пунктов доступны дороги «Кинель — Богатое» — Спиридоновка — Домашка — «Самара — Оренбург» и Кинель — Богатое — Борское. Обе планируют обновить в 2022 году.