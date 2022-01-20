В Самаре из-за нечищеных дорог врачи несли пациентку с заболеванием сердца через весь двор на руках

Женщину пришлось нести по сугробам до машины скорой помощи Фото: принтскрин видео.

Самарцы высказывают недовольство по поводу уборки снега в городе. В социальных сетях появляются фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены нечищеные улицы, дороги и внутридворовые кварталы. Пешеходы жалуются, что по заснеженным тропинкам невозможно пройти без риска оступиться и получить травму. Автомобилисты же не могут проехать по колее, застревают во дворах.

Неудобства испытывают и сотрудники экстренных служб города. Так, в социальных сетях появилась видеозапись от очевидца, который утверждает, что к дому №113 по улице Советской Армии не смогла проехать скорая помощь, чтобы госпитализировать пациента.

По словам автора видео, скорая не смогла подъехать к подъезду из-за неочищенных дорог и припаркованных автомобилей. Фельдшерам пришлось нести больную с сердечным заболеванием на носилках через весь двор, чтобы погрузить в автомобиль и увезти в больницу.

- Двор не чищен, заставлен машинами, очень узко. А если пожар? КАМАЗ МЧС при всем желании и мастерстве водителя не втиснется, - говорит самарец.

Администрация Самары сообщает, что на борьбу со снегом круглосуточно выходят усиленные смены рабочих. Чиновники рассказали, почему не вывозят снег из дворов Самары. Как оказалось, в Самаре есть четыре площадки, на которые бесплатно свозят снег с дорог общего пользования и общественных пространств. А вот управляющей компании или ТСЖ, которые обслуживают дворы, и за вывоз, и за прием снега на спецплощадках придется заплатить, причем такое решение должны принять на общем собрании жильцов и согласиться оплачивать дополнительную статью расходов.