В Самаре из-за утечки на тепломагистрали закрыли движение по ул. Аминева

Повреждение обнаружили возле одного из домов на улице Аминева / Фото: АСАДО Фото: Twitter.com

Стали известны подробности утреннего потопа на пересечении улиц Ново-Садовой и Аминева в Самаре. Как выяснилось, причиной коммунальной неприятности стал дефект на тепломагистрали, обслуживанием которой занимается ПТС.

— Место повреждения локализовано и огорожено. Автомобильное движение по улице Аминева временно закрыто в обоих направлениях, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе самарского филиала «Т Плюс».

Специалисты ПТС сейчас ремонтируют поврежденный участок. Теплоэнергетики планируют справиться с ремонтом в течение суток. Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, коммунальная неприятность на пересечении улиц Аминева и Ново-Садовой произошла утром в четверг, 20 января 2022 года. Из-за утечки на сетях обе проезжие части затопило кипятком. Под воду также ушли трамвайные рельсы.