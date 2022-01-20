Заместителя мэра Жигулевска, которого поймали на взятках, арестовали до 17 марта 2022 года

Заммэра и депутата гордумы арестовали до 17 марта. Фото: СУ СКР по Самарской области

Заместителя главы Жигулевска Игоря Смурагу и депутата городской думы Жигулевска Дениса Обищенко арестовали до 17 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области. Ранее в его кабинете прошли обыски, была изъята документация.

Игоря Смурагу подозревают в посредничестве во взяточничестве на общую сумму 30 миллионов рублей. По версии следствия, он согласился помочь предпринимателю снизить недоимку по налогам и сборам, установленной в отношении ООО актом налоговой проверки. Чиновник согласился и получил взятку в размере 23 миллиона рублей из 30 обещанных, но выполнить задуманное ему не удалось.

Также стало известно, что к преступлению причастен депутат городской думы Жигулевска Денис Обищенко. По версии следствия, он получил от заместителя главы городского округа Жигулевск денежные средства в размере 15 миллионов рублей для последующей их передачи должностным лицам из числа сотрудников налоговой службы.

Расследование уголовного дела продолжается с оперативным сопровождением сотрудников ГУ МВД по Самарской области, а также сотрудников СОБР Росгвардии Самарской области.