Все школы и детские сады Самары «заминировали» утром 21 января 2022 года

Оперативные службы проверяют информацию о возможном теракте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в очередной раз «заминировали» школы и детские сады. Сообщение о готовящемся акте терроризма поступило утром в пятницу, 21 января 2022 года.

— В 9:30 на электронную почту Самарского областного суда пришло письмо о заминировании всех школ и детских садов, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, эвакуацию в образовательных учреждениях проводить не будут. Проверку сообщения оперативные ведомства проведут без прекращения учебного процесса.

Напомним, с начала года образовательные учреждения Самары уже не в первый раз подвергаются «атаке» неизвестных преступников. Сообщения о минировании школ начали поступать в различные ведомства сразу после окончания новогодних праздников. Одно из последних пришло утром 19 января 2022 года на почту Самарского районного суда. Сообщение оказалось ложным — ничего опасного в зданиях не нашли.