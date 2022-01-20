В Самаре 19 января 2022 года «заминировали» школы и детсады

Специалисты обследовали здания, но ничего взрывоопасного не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестные продолжают «минировать» образовательные учреждения Самары. Утром в среду, 19 января 2022 года, атаке «террористов» подверглись более 30 детских садов и школ.

— Аноним прислал на электронную почту Самарского районного суда письмо следующего содержания: «В Самаре и области заминированы школы и детские сады. Более 30 объектов», — сообщил «КП-Самара» собственный источник.

Насколько известно, образовательные заведения не стали эвакуировать. Однако для проверки сообщения туда отправили оперативные службы. Специалисты проверили здания и прилегающие к ним территории, но ничего взрывоопасного там не нашли. Сейчас правоохранители выясняют, кто прислал письмо о якобы готовящихся терактах.

Напомним, Самару и область «минируют» с 31 декабря 2021 года. Сначала неизвестные сообщили о бомбах в торговых центрах. Потом, когда закончились новогодние праздники, — в школах. Также поступали сообщения о готовящихся терактах в судах и административных зданиях. Кто-то угрожал «повторить Беслан» в одном из самарских вузов. А недавно по подозрению в «минировании» здания в Кинеле задержали 14-летнего школьника. Он написал пост в соцсети и подставил должника своего друга — жителя Оренбургской области. На парня завели уголовное дело.

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