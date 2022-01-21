В Самаре расчистили двор, где машина скорой помощи не смогла проехать к пациентке

Управляющая компания расчистила двор вечером 20 января 2022 года

В Самаре расчистили двор по улице Советской Армии 113, где машина скорой помощи не смогла проехать к пациентке с заболеванием сердца. Управляющая компания убрала залежи снега вечером в четверг, 20 января 2022 года.

— ООО «Эксплуатация МКД» регулярно проводит работы по данному адресу. Жителей заранее предупреждают об этом, но припаркованные автомобили мешают качественной уборке. УК провела очистку территории 20 января, — сообщили в администрации Советского района.

Напомним, инцидент с пациенткой и скорой произошел вечером в среду, 19 января 2022 года. Машина медиков не смогла подъехать к подъезду — двор оказался завален снегом и заставлен машинами. Женщину, которой потребовалась госпитализация, пришлось нести почти через весь двор. Местные жители сообщили об этом в соцсетях. Вскоре на пост отреагировали представители городской мэрии. В итоге спустя несколько часов во двор приехала спецтехника и убрала снег.