Самарский видеоблогер показал с воздуха строительство 22-этажного ЖК на ул. Победы

Рабочие вырыли котлован и начали обустраивать фундамент будущего дома Фото: Скриншот с видео

В Советском районе Самары появится новая высотка. Ее уже начали возводить в границах улиц Гагарина, Победы и 1-го Безымянного переулка. Видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке.

«Свечку» решили возвести почти под окнами местных жителей — во дворе их домов. Многие были против, но застройщик — ООО «СЗ «Поволжская строительная корпорация» (ПОСКО) — все-таки получил разрешение на работы. Площадку огородили забором, потом туда пригнали технику и начали рыть котлован. Строительство высотки стартовало в четвертом квартале 2021 года. Судя по видео, сейчас рабочие занимаются обустройством фундамента будущего дома.

По информации застройщика, жилой комплекс получил название «Созвездие». Это будет дом высотой 22 этажа. На первом планируется сделать детский сад. Также компания благоустроит прилегающую территорию — разместит парковку, четыре детские площадки и одну спортивную. Срок сдачи объекта — 4 квартал 2024 года.