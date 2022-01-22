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Происшествия22 января 2022 13:58

Двое детей отравились угарным газом в квартире на ул. Партизанской в Самаре

Малышам понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Врачи осмотрели детей и отпустили домой к родителям

Врачи осмотрели детей и отпустили домой к родителям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 21 января 2022 года, в Советском районе Самары произошло ЧП. В квартире одного из домов на улице Партизанской двое детей отравились угарным газом.

— Пострадавших доставили в больницу имени Н.Н. Ивановой. Медики оказали им необходимую помощь. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Сейчас они находятся дома под присмотром родителей, — сообщили в прокуратуре Советского района.

По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность газовой колонки. Сотрудники надзорного ведомства организовали по факту случившегося проверку. Они оценят качество работы УК, которая обслуживает дом и должна следить за исправностью газового оборудования и вентиляционных систем.

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